Dele države zajela močna neurja, poplavljene ceste in kleti 24ur.com Nad deli osrednje Slovenije in Štajerske so se razvila močna neurja. Večja količina dežja je zajela predvsem območje med Domžalami, Vranskim in Trbovljami. Ponekod že poročajo o poplavljenih kleteh, večja količina vode je tudi na štajerski avtocesti. "Še bolj pester zna biti jutrišnji dan," pa opozarjajo na Meteoinfo.

