Vinakoper je živilsko podjetje leta Delo Med šesterico finalistov v kategoriji srednjih in velikih podjetij na izboru Najboljše živilsko podjetje 2023 je komisija na vrhu kmetijskih in živilskih podjetij v Portorožu za najboljše razglasila Vinakoper. V utemeljitvi so povzeli, da so v družbi Vinakoper prepoznali izjemne dosežke, navdušilo pa jih je tudi dejstvo, da vsako leto na trgu ponudijo nekaj novega, so sporočili iz podjetja. »Biti ...

