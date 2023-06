Ob 8.14 so v Ledni dvorani v Mariboru zaznali vonj po amonijaku. Gasilci JZ GB Maribor so evakuirali objekt, premerili prisotnost nevarnih plinov v objektu in prepovedali vstop v dvorano do dokončne sanacije, navaja Uprava RS za zaščito in reševanje. Reševalci NMP Maribor so na kraju pregledali štiri osebe, ki so imele zdravstvene težave, še poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.