Kopalne vode: na Hrvaškem skoraj vse z oceno odlično. Kaj pa v Sloveniji? 24ur.com Večina kopalnih voda v Evropi je lani izpolnjevala najstrožje standarde EU za odlično kakovost vode. V državah, kot sta Avstrija in Hrvaška, so skoraj vse ocenjene kopalne vode prejele oceno odlično, medtem ko so bile v Sloveniji vse ustrezne kakovosti. Slovenija po odličnosti obalnih kopalnih voda ostaja v evropskem vrhu.

