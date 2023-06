Kakovost slovenskih obalnih kopalnih voda v samem evropskem vrhu RTV Slovenija Glede na standarde Evropske unije za odlično kakovost vode, so vse kopalne vode v Sloveniji ustrezne kakovosti. Z odličnostjo se lahko pohvalijo kopališča na Blejskem in Bohinjskem jezeru, na Soči in Kolpi ter večina tistih na morju.

