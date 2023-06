V Sloveniji so vse kopalne vode ustrezne kakovosti, navaja Agencija za okolje. Poročilo navaja, da kakovost kopalnih voda v Evropi ostaja visoka in se je v zadnjih desetletjih še izboljšala. Sistematično spremljanje in upravljanje, uvedeno v skladu z Direktivo o kopalnih vodah, velike naložbe v komunalne čistilne naprave in izboljšave kanalizacijskega omrežja so privedle do zmanjšanja organskih o ...