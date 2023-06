Svetovni nogometni diamant, ki ima v Sloveniji najboljšega prijatelja SiOL.net To je zgodba o velikem prijateljstvu Senijada Ibričića in Edina Džeka. Zgodba o tem, kako sta se na vrtiljaku vrhunskih nogometnih karier našli sorodni bosanski duši in tako zbližali, da sta (p)ostala najboljša prijatelja.

Sorodno