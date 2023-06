Nogometni klub Maribor se je v petek zvečer okrepil z Blažem Vrhovcem in Markom Strajnarjem, so Štajerci sporočili na spletni strani. Ob tem so zapisali, da bo Danijel Šturm vijoličasto zamenjal za rumeno barvo in v prihodnje igral za Domžale, sporazumno pa so prekinili še pogodbi z Galom Gorenakom in Belminom Bobarićem.

Že pred tem so Maribor po izteku pogodb zapustili Rok Kronaveter, Rok Sirk i ...