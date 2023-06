Rekorden nakup Benfice, spremembe pri Mariboru, Domžalah in Kopru SiOL.net Nogometni klub Maribor se je v petek zvečer okrepil z Blažem Vrhovcem in Markom Strajnarjem. Klub je zapustil Danijel Šturm, ki bo vijoličasto zamenjal za rumeno barvo in bo v prihodnje igral za Domžale, sporazumno pa so prekinili še pogodbi z Galom Gorenakom in Belminom Bobarićem. Omar Kočar se je pridružil Kopru. Benfica je za 25 milijonov evrov kupila turškega reprezentanta Orkuna Kokcuja. To je rekorden nakup portugalskega velikana iz Lizbone.

