"Ko bomo prenehali hoditi k spomenikom, ..." zurnal24.si Današnja komemoracija ob 78. obletnici osvoboditve podružnice koncentracijskega taborišča Mauthausen pod Ljubeljem je služila kot opomin na grozote vojne in kot svarilo, da se ne bi več ponavljale. Govorci so izpostavili pomen ohranjanja zgodovinskega spomina in prizadevanja za mir ter pomen solidarnosti in sodelovanja.

Sorodno





Omenjeni Avstrija

Matej Arčon

Ukrajina Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Benjamin Savšek

Luka Božič

Samir Handanovič

Tanja Fajon