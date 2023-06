(VABILO) Slovenska narodna identiteta Demokracija Piše: Svetovni slovenski kongres Slovenska konferenca Svetovnega slovenskega kongresa pripravlja strokovni posvet z naslovom »Slovenska narodna identiteta«, ki bo potekal v petek, 30. junija 2023, v prostorih Fakultete za pravo in poslovne vede (Katoliški inštitut, Krekov trg 1) v Ljubljani, od 9.00 do 16.30 ure. Častni pokrovitelj posveta je predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti, a ...

