Leta 1943 so nacisti so na obeh straneh Ljubeljskega prelaza odprli podružnici koncentracijskega taborišča Mauthausen, kamor so namestili 1800 jetnikov iz trinajstih različnih držav. Ti so v nečloveških pogojih gradili ljubeljski tunel. Taborišče je prenehalo delovati 7. maja 1945.