'Otroci džungle' v objemu presrečnega dedka: 'Šibki so, a veseli družine' 24ur.com Po pretresljivi izkušnji, ko so v letalski nesreči izgubili mamo, sami pa so nato več tednov tavali po amazonski džungli, so štirje otroci končno ugledali znan obraz. Otroke so reševalci našli po 40 dneh, jih oskrbeli in prepeljali v bolnišnico, tam pa je četverico že obiskal dedek. "Zelo so šibki, a veseli, da vidijo svojo družino," je povedal po čustvenem srečanju v bolnišnici....

