Sinner dobil maratonsko točko in vstopnico za tretji finale serije 1000 RTV Slovenija V finalu teniškega turnirja v Torontu bosta igrala Italijan Jannik Sinner in Avstralec Alex De Minaur. Prvi je ugnal Američana Tommyja Paula s 6:4 in 6:4, drugi pa Španca Alejandra Davidovicha s 6:1 in 6:3.

Sorodno