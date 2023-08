V Montrealu za naslov Pegula in Samsonova SiOL.net Finalistki teniškega turnirja WTA serije 1000 v Montrealu sta Američanka Jessica Pegula in Rusinja Ljudmila Samsonova. Američanka je že včeraj presenetila prvo igralko sveta, Poljakinjo Igo Swiatek (6:2, 6:7, 6:4), Rusinja pa je bila danes boljša od Kazahstanke Jelene Ribakine z 1:6, 6:1 in 6:2.

