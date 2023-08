Sinner po odmevni zmagi v Torontu: To je potrditev, da delamo prave stvari 24ur.com Jannik Sinner je osvojil svoj prvi naslov na teniških mastersih ATP 1000, ko je gladko slavil na turnirju v Torontu z nagradnim skladom 6.928.060 evrov. Italijan, ki je izgubil svoja prejšnja dva finala na mastersih 1000 v Miamiju leta 2021 in 2023, je v Kanadi po 90 minutah s 6:4 in 6:1 premagal Avstralca Alexa de Minaurja.

Sorodno











Omenjeni Avstralija

Italija

Kanada Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Dončić

Nataša Pirc Musar

Janez Janša

Milan Kučan