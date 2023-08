Znano, do kdaj bo trajalo lepo vreme Maribor24.si V Sloveniji imamo končno obdobje toplejšega, stabilnejšega vremena, ki se spodobi za poletje. Tudi v naslednjem tednu se bo nadaljevalo sončno in zelo toplo oz. ponekod vroče vreme. Temperature se bodo gibale med 26 in 31 °C, v Mariboru pri okoli 28 °C. Kot napovedujejo na ciklon.si /srednjeročna napoved, bo tak tip vremena trajal vsaj do 21.8, ko se nam bo začela približevati vremenska fronta s s ...

