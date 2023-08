Danes sončno, popoldne kakšna kratkotrajna nevihta Maribor24.si Danes bo po večini sončno. Popoldne lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30, na Goriškem okoli 33 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje. V četrtek bo sončno. Popoldne lahko v alpskem svetu nastane kakšna kratkotrajna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne od 27 do 30, na Pri ...

