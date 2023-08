Današnja vremenska napoved, termometer se bo povzpel nad 30 stopinj Celzija Lokalec.si Danes bo jasno. Jutri bo povečini sončno, v Alpah bo popoldne možna kakšna nevihta, so zapisali na strani Agencije RS za okolje. Danes bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 30, na Goriškem do 33 °C. Jutri bo povečini sončno. Popoldne lahko v alpskem svetu nastane kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne od 26 do 30, na Goriškem okoli 3 ...

