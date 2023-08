Barca na prvi tekmi sezone neuspešno iskala pot v mrežo Getafeja RTV Slovenija Neuspešno so nogometaši Barcelone začeli novo sezono. V uvodnem krogu La lige so le remizirali z Getafejem (0:0) in tako še četrtič zapored Coliseum Alfonso Perez zapustili brez zmage.

