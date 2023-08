Jan Oblak prejel gol, Atletico pa vseeno do zanesljive zmage SiOL.net Začela se je nova sezona španskega prvenstva, v katerem naslov brani Barcelona, največja tekmeca pa bosta znova madridska Real in Atletico. Jan Oblak je tudi v tej sezoni edini Slovenec v la ligi, z Atleticom je zanesljivo dobil prvo tekmo proti Granadi (3:1). Njegov kolega med vratnicama Reala Thibaut Courtois se je v četrtek poškodoval. Trener Carlos Ancelotti zdaj stavi na Ukrajinca Andrija Lunina. Athletic Bilbao so premagali z 2:0. V nedeljo je Barcelona gostovala pri Getafeju, na tekmi so namesto golov padali kartoni.

