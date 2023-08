Kot smo poročali, je včeraj gorelo v gostinskem lokalu na Ulici Zlatke Karer v Miklavžu na Dravskem polju. Gasilci JZ GB Maribor, PGD Miklavž na Dravskem polju in PGD Dogoše so požar pogasili, objekt prezračili, pregledali s termo kamero in z detektorjem nevarnih plinov. Gasilci PGD Miklavž so še nato ostali na straži in po potrebi še dodatno obladili objekt, da ne bi prišlo do ponovnega vžiga. S ...