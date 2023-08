18-mesečna dvojčka padla v nezaščiten vodnjak: 'Rešila ju je pogumna mama' 24ur.com V naselju Pece sta leto in pol stara dvojčka padla v nezaščiten vodnjak ob stanovanjski hiši. Kot nam je povedala očividka, zaradi ozkega prehoda ni mogel pomagati nihče od sosedov, zato je mama otrok sama splezala v vodnjak in rešila malčka. Po podatkih Uprave RS za zaščito so dvojčka nepoškodovana iz vode z globine okoli dveh metrov rešili še pred prihodom gasilcev. Policija zaenkrat znakov kaz...

