Ob 00.58 so na Cesti 2. julija v Šentilju v Slovenskih Goricah, občina Šentilj, trčila tri osebna vozila. Gasilci JZ GB Maribor so zavarovali kraj dogodka, na dveh vozilih odklopili akumulatorja in nevtralizirali iztekle motorne tekočine, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.