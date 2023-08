Bežal brez vozniškega dovoljenja in zadrogiran Dnevnik Dolenjski policisti so konec tedna po dalj časa trajajočem lovu ustavili 39-letnega Hrvata, ki je z audijem TT na avtocesti pri Trebnjem ogrožal preostale voznike. Nanj so naleteli, ko se je ustavil na odstavnem pasu, vendar je nato hitro speljal in...

Sorodno





























Najbolj brano Osebe dneva Bojan Kumer

Robert Golob

Primož Roglič

Matjaž Han

Zoran Janković