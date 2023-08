Piše: C. R., STA Med 11. in 16. avgustom, od petka do danes zjutraj, so policisti novomeške policijske uprave obravnavali 1274 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Prijeli so še tihotapca. Popisali in omogočili vso potrebno oskrbo, vključno s prevozom do azilnega centra, so: 608 državljanov Afganistana

310 državljanov Maroka

139 državljanov Pakistana

51 državljanov Indije

32 državl ...