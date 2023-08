Na dolenjski avtocesti sta se stepla Hrvata Reporter Državljana Hrvaške, ki sta v nedeljo skupaj potovala po dolenjski avtocesti, sta se sprla, pri počivališču Dul v bližini Trebnjega sta se pretepala in pešačila po cesti. Novomeški policisti so ju izsledili in napotili z avtoceste, zaradi nevarnega pešačen

Sorodno





















Omenjeni Hrvaška Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Dončić

Matjaž Han

Boštjan Šefic

Janez Janša