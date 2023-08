Čeferin: Huligani so rak nogometa, izkoriščajo ga za svoje idiotske ideje RTV Slovenija Predstavniki grške vlade so po sestanku s predsednikom Uefe Aleksandrom Čeferinom, na katerem so se med drugim pogovarjali o smrti 28-letnega navijača AEK-a prejšnji teden, napovedali ostrejše ukrepe proti nasilju med huligani na nogometnih igriščih.

