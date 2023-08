Grki kar niso mogli verjeti, kaj jih je doletelo v Mariboru SiOL.net "Če želimo v play-off, potrebujemo popolno tekmo. V vseh pogledih," pred današnjim spektaklom, povratnim srečanjem 3. kroga kvalifikacij za konferenčno ligo med Mariborom in Fenerbahčejem, sporoča Jan Repas. Vijolice bi za napredovanje potrebovale manjši čudež, bogatemu turškemu klubu, prepolnem zvezdniških imen, bi se morali maščevati za nedaven poraz v Istanbulu (1:3). V preteklosti so jo v Ljudskem vrtu že zagodli nekaterim evropskim velikanom. Če bi ponovili sanjski večer izpred 11 let proti Panathinaikosu …

