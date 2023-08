Kaos, ki je skazil spektakel v Mariboru in razhudil Turke. Kaj se je zgodilo? SiOL.net Povratna tekma 3. kroga kvalifikacij za konferenčno ligo med Mariborom in Fenerbahčejem je potekala v spektakularnem vzdušju. Obračun, na katerem ni manjkalo svetovno znanih nogometnih imen, si je ogledalo več kot 10 tisoč gledalcev, med njimi ni manjkalo navijačev Fenerbahčeja. Sredi drugega polčasa pa je sledil dogodek, po katerem so sledile neprijetne scene na tribunah, več kot 30-minutna preki...

Sorodno







































































































Omenjeni Maribor

Turčija

UEFA Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Jernej Vrtovec

Zoran Janković

Luka Mesec