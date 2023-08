V okolici Ljubljane našli človeške kosti: pokojnik žrtev kaznivega dejanja? 24ur.com V širši okolici Ljubljane so našli človeške kosti, o čemer so obvestili Policijsko upravo Ljubljana. Po prvih ugotovitvah obstaja verjetnost, da je bila pokojna oseba žrtev kaznivega dejanja, so pojasnili na omenjeni policijski upravi.

