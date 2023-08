V okolici Ljubljane našli človeške kosti. Gre za žrtev kaznivega dejanja? SiOL.net V širši okolici Ljubljane so našli človeške kosti, o čemer so Policijsko upravo Ljubljana obvestili v torek. Po prvih ugotovitvah obstaja verjetnost, da je bila pokojna oseba žrtev kaznivega dejanja, so pojasnili na omenjeni policijski upravi.

