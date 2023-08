Policisti našli človeško okostje, domnevno je bila pokojna oseba žrtev kaznivega dejanja Lokalec.si V širši okolici Ljubljane so našli človeške kosti, o čemer so Policijsko upravo Ljubljana obvestili v torek. Po prvih ugotovitvah obstaja verjetnost, da je bila pokojna oseba žrtev kaznivega dejanja, so pojasnili na omenjeni policijski upravi. Ker preverjanje okoliščin trenutno še poteka, zaradi interesa preiskave več podatkov ne morejo posredovati, so še zapisali. Vir: sta

