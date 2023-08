Danes smo že poročali o tem, da bi naj ravnatelj osnovne šole spolno nadlegoval dekleta. “Ravnatelj OŠ Prežihovega Voranca Jesenice je v policijski preiskavi. Od 1. 9. 2023 ne bo več zaposlen pri nas. Sproženi so bili vsi postopki, ki so potrebni po zakonu,” so nam sporočili iz jeseniške šole, ko jo vodi ravnatelj Robert Kerštajn, nekdanji smučarski tekač in trener. “Odločitev je gospod Kerštajn p ...