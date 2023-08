Policija preiskuje ravnatelja ene od gorenjskih osnovnih šol, ki naj bi spolno napadel mladoletnico. Po navedbah Siola so na šoli sprožili postopek njegove zamenjave. Domnevni storilec naj bi bil nekdanji smučarski tekač in trener v tem športu, ki naj bi bil že pred 20 leti nasilen do žensk.