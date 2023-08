Ravnatelj in nekdanji trener naj bi spolno napadel več deklet 24ur.com Zaradi spolnega napada na mladoletno deklico naj bi ovadili ravnatelja ene izmed gorenjskih osnovnih šol ter nekdanjega smučarskega tekača in trenerja. Na Policijski upravi Kranj so nam potrdili, da obravnavajo kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost, več informacij pa zaradi sekundarne viktimizacije žrtve in tajnosti postopka niso mogli povedati. Smučarska zveza Slovenije pravi, da je bila o...

