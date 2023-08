Celjski policisti so včeraj obravnavali eno prometno nesrečo z lažjimi poškodbami in sedem prometnih nesreč z materialno škodo. Prometno nesrečo s hudimi poškodbami pa so nekaj pred 13. uro zabeležili v Štorah, kjer je zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča motorist izgubil nadzor nad vozilom in padel. Hudo poškodovanega motorista so z reševalnim vozilom odpeljali v celjsko bolnišnico, so še sporočili celjski policisti.