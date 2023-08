Po navedbah uprave za zaščito in reševanje je okoli 22. ure v naselju Rimske Toplice, občina Laško, zagorela savna v hotelski sobi. Gasilci PGD Laško, Rimske Toplice, Sedraž, Rečica in Zidani Most so v sodelovanju s CZ Laško evakuirali hotelske goste, pogasili in prezračili prostore. Šest oseb je bilo zaradi vdihavanja dimnih plinov prepeljanih v Splošno bolnišnico Celje. Na gasilski straži so bili gasilci PGD Rimske Toplice. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.