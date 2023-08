Kaja Kajzer in Maruša Štangar v Zagrebu do brona Dnevnik Judoistki Maruša Štangar v kategoriji do 48 kg in Kaja Kajzer v kategoriji do 57 kg sta na veliki nagradi v Zagrebu osvojili bronasti kolajni. Anja Štangar je bila v kategoriji do 52 kg peta.

