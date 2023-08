Slovenski judoisti v nedeljo niso nadgradili petkovih in sobotnih uspehov na veliki nagradi v Zagrebu, saj so vsi izgubili že prvo borbo. Zato pa je v kimonu s turškim grbom spet izstopal 29-letni Miha Žgank, ki se je prebil vse do finala, tam pa je moral prvič po letu 2014 spet priznati premoč Madžaru Kristianu Tothu.



