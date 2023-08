Prostovoljcev na prizadetih območjih dovolj, na vrsti ureditev vodotokov 24ur.com Solidarnostne delovne sobote, izdaja državnih obveznic in subvencioniranje obresti posojil pri nakupu novih strojev in opreme so najnovejši ukrepi napovedanega interventnega zakona, ki ga je koalicija pretresala skupaj z opozicijo. Enotni glede večine ukrepov, dobro usklajeni in konstruktivni - redko videna složnost s ciljem, da se prizadeta območja in ljudje čim prej postavijo nazaj na noge. Kat...

