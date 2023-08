Golob danes za mizo s humanitarnimi organizacijami Maribor24.si Predsednik vlade Robert Golob se bo popoldne srečal s predstavniki humanitarnih organizacij in z njimi spregovoril o nadaljnjih ukrepih za pomoč ljudem, ki so v nedavni vodni ujmi utrpeli škodo. Ta teden je sicer po napovedih pričakovati tudi vladno oblikovanje predloga posebnega interventnega zakona z ukrepi po povodnji. Humanitarne organizacije so ob nedavni ujmi s poplavami in plazovi, ki naj b ...

Sorodno



















Omenjeni Rdeči križ

Robert Golob

Tanja Fajon Najbolj brano Osebe dneva Kristjan Čeh

Robert Golob

Tanja Fajon

Janez Janša

Tina Šutej