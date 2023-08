(VIDEO) “Tudi politiki znamo takrat, ko je treba, biti enotni”- Robert Golob po sestanku z vsemi parlamentarnimi strankami topnews.si Predsedniki parlamentarnih strank so na srečanju, ki so ga ocenili kot konstruktivnega, izmenjali poglede o predlogih ukrepov, ki bi jih uvrstili v interventni zakon za sanacijo poplav. Med danes omenjenimi ukrepi so solidarnostne delovne sobote, izdaja državnih obveznic in subvencioniranje obresti posojil pri nakupu novih strojev in opreme. Po besedah predsednika vlade Roberta Goloba je […]...

