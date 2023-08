Slovenski dijak najboljši mladi astronom na svetu SiOL.net S 16. mednarodne olimpijade iz astronomije in astrofizike, ki se je v soboto zaključila v poljskem mestu Katovice, se slovenska ekipa vrača z eno zlato, dvema srebrnima in eno bronasto medaljo ter pohvalo. Skupni zmagovalec olimpijade je postal Peter Andolšek iz Gimnazije Bežigrad, so sporočili z ljubljanske fakultete za matematiko in fiziko.

