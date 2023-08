Po šestih letih spet prvo mesto na astronomski olimpijadi Slo-Tech Avtor Matej Huš Na Poljskem se je končala 16. mednarodna olimpijada iz astronomije in astrofizike, na kateri je slovenska ekipa dosegla izjemen uspeh. Peter Andolšek (Gimnazija Bežigrad) je osvojil zlato medaljo in 1. mesto v skupnem seštevku. Njegov uspeh so dopolnili Žan Ambrožič (Gimnazija Kranj) in Miha Brvar (Gimnazija Bežigrad) s srebrnima medaljama ter Žan Arsov (Gimnazija Bežigrad) z bronasto medaljo in M...

