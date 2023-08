Med 10. in 20. avgustom je na Poljskem, kjer letos praznujejo 550. obletnico rojstva astronoma Nikolaja Kopernika, potekala 16. Mednarodna olimpijada iz astronomije in astrofizike, katere se je udeležila tudi slovenska ekipa. Domov se vrača z eno zlato, dvema srebrnima, eno bronasto medaljo in pohvalo. Skupni zmagovalec olimpijade pa je, kot smo že poročali, Peter Andolšek, od septembra dijak če ...