Ministrstvo za gospodarstvo je podaljšalo rok za prijavo škode podjetij v poplavah, in sicer do 20. septembra 2023. Pobuda za to je prišla iz gospodarstva. Kljub dodatnemu roku ministrstvo opozarja, da morajo podjetja, ki za sanacijo potrebujejo predplačilo pomoči v višini do 10 odstotkov ocenjene škode, prijavo oddati do 1. septembra 2023.