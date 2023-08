Vlada bo popoldne nadaljevala razmislek in razpravo o ukrepih za pomoč in sanacijo po nedavni ujmi, ki jih bo v četrtek uvrstila v predlog interventnega zakona. Prav tako bodo danes na sestanku s finančnim in zavarovalniškim sektorjem iskali odgovore na vprašanja o finančni konstrukciji ukrepov. Vlada je pripravo interventnega zakona začela že minuli teden, po napovedih bo predlog dokončno oblikov ...