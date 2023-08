Centralka: enotna mestna aplikacija in kartica, ki bo modernizirala sistem mobilnosti v Celju Celje.info Z današnjim dopoldnevom je izšla Centralka, enotna mestna aplikacija in kartica Celja, ki modernizira in poenostavi sistem mobilnosti v knežjem mestu. Od danes je mogoče mobilno aplikacijo Centralka naložiti iz ... Beri dalje ...

