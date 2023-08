Mestna občina Celje je v sodelovanju s Telekomom Slovenije in partnerskima podjetjema Imovation in Nomago uspešno vzpostavila in 22. avgusta zagnala mobilno aplikacijo in kartico z imenom Centralka. Centralka izboljšuje sistem mobilnosti in s tem kakovost življenja v Celju ter združuje in digitalizira storitve mobilnosti v občini. Z njo lahko spremljamo prihode avtobusov na postaje, kupujemo v ...